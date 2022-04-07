Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті станом на 07 квітня 2022 року.

Евакуація: оголошено евакуацію з Донецька та Луганська, багато людей проїжджають через Дніпро. Особливо бажаючих поїхати з Дніпра немає.

Життя міста: всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. На КП «Дніпроводоканал» достатньо запасів хлору та реагентів. Запас ліків у лікарнях зроблено на кілька місяців уперед. Також скоро будуть нові поставки ліків від ізраїльських друзів

Вчора заступник мера Михайло Лисенко вчора побував у екопарку “Фельдман”. Під обстрілом вдалося евакуювати ведмедів, левів, тигрів. Евакуація тварин триватиме. Також у КП “Зооконтроль” збиратимуть собак із усієї України.

Тварин, яких евакуювали до Дніпра, відправлятимуть далі. Ведмеді у “Синевир”, а хижаків на Київ.