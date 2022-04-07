Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті станом на 07 квітня 2022 року

07.04.2022 12:50

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті станом на 07 квітня 2022 року.

Евакуація: оголошено евакуацію з Донецька та Луганська, багато людей проїжджають через Дніпро. Особливо бажаючих поїхати з Дніпра немає.

Життя міста: всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. На КП «Дніпроводоканал» достатньо запасів хлору та реагентів. Запас ліків у лікарнях зроблено на кілька місяців уперед. Також скоро будуть нові поставки ліків від ізраїльських друзів

Вчора заступник мера Михайло Лисенко вчора побував у екопарку “Фельдман”. Під обстрілом вдалося евакуювати ведмедів, левів, тигрів. Евакуація тварин триватиме. Також у КП “Зооконтроль” збиратимуть собак із усієї України.

Тварин, яких евакуювали до Дніпра, відправлятимуть далі. Ведмеді у “Синевир”, а хижаків на Київ.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.04.2022

08.04.2022 8:46

Бути сміливими – це наш бренд; будемо поширювати нашу сміливість у світі – звернення Президента Володимира Зеленського

07.04.2022 23:45

Документальний фільм “Олесь Гончар. Слово як зброя” побачив світ

07.04.2022 10:00

У Центрі сучасної культури Дніпра відкрили хаб для переселенців

07.04.2022 9:56

Міська влада Кам’янського продовжує підсилювати територіальну оборону

07.04.2022 9:53

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.04.2022

07.04.2022 7:29
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com