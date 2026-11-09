Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку, були на Ставці також представники прифронтових регіонів: Харків був, Херсон, Дніпро, Суми, наша Донеччина. Також взяв участь мер Києва. Ключові урядовці, військове командування. Багато, дуже багато питань, які треба вирішити для тих областей, для тих міст і для тих громад, яким найважче через всі ці російські удари. Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл. Щотижня оновлюємо заходи протидії, і важливо, щоб усі рівні влади – центральної, місцевих – були ефективними в захисті людей. Кабінет Міністрів України готовий вирішувати питання, які на місцях не вирішувались, і державні ресурси можемо додати там, де це потрібно. Всі роки цієї війни ми проходимо саме так – ми закриваємо дефіцити, ми шукаємо й постачаємо необхідні речі: зброю передусім, обладнання, необхідні ресурси, зокрема енергетичні. Влада на центральному рівні завжди допомагає, і треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості.

Напередодні говорив з Урсулою фон дер Ляєн, і я дуже вдячний Урсулі за підтримку, за розуміння. І буде додаткова підтримка, допомога від Євросоюзу. Параметри цієї допомоги готує Прем’єр-міністр України разом із представниками Єврокомісії. Має бути посилення зокрема й логістики, транспортних перевезень, які Росія намагається заблокувати, – нашої енергетики, здатності наших людей пройти цю зиму. Ми говоримо з країнами-партнерами у двосторонньому порядку, цього тижня будуть ще відповідні зустрічі. І будуть оборонні пакети, ми готуємо їх саме зараз. І потрібен політичний прогрес для України у відносинах із Європейським Союзом: ми маємо відкрити до кінця року всі кластери в перемовинах про вступ України в ЄС – це абсолютно реалістично, це ціль – та робити наступні потім вже кроки. Я хочу подякувати всім нашим партнерам у Євросоюзі, хто нас підтримує.

Я говорив із Прем’єр-міністром Індії, поінформував про підготовку тристороннього формату: Україна, Америка, Росія. Наша переговорна група вже в Еміратах. Завтра – перша зустріч. Будуть також партнери з Європи, і з ними – окремі формати будуть, які всі мають призвести до одного – наблизити реальний мир. Ми дуже цінуємо підтримку кожної країни. Індія давала пропозиції щодо продовольчої безпеки, які, на жаль, не були підтримані російською стороною. І зараз в Абу-Дабі на зустрічах наша команда буде пропонувати деескалаційні кроки, має бути розуміння, як організувати тристоронній формат на рівні лідерів, щоб реально чесно закінчити цю війну. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. І справжні ресурси для відновлення України після війни потрібні.

Ще кілька речей.

Була на Ставці доповідь Головнокомандувача Збройних Сил Михайла Драпатого про наші позиції на фронті. Зараз українські військові справді посилюють українські переговорні позиції: кожне завдання, яке повністю виконане, кожна оборонна операція, яка додає Україні сил і результатів, посилює Україну, і передусім посилює нас в перемовинах. Цими днями наші захисники, захисниці забезпечують і рекордні результати у знищенні російських окупантів: у Росії рекордні втрати на фронті – щодобові та щотижневі. І працюють і українські далекобійні санкції. Ми цілком справедливо відповідаємо Росії на її війну й доводимо, що війну потрібно завершити. Росія може це зробити – завершити свою війну. Важливо, щоб Америка саме в цьому переконувала Росію.

І цей тиждень в Україні – пленарний. У порядку денному важливі законопроєкти, які мають значення для нашої європейської інтеграції України, для фінансування нашої держави й для боротьби з корупцією. І є мій законопроєкт, який забезпечує Україні рух у приєднанні до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це група найбільш сильних економічно й соціально країн, і Україні треба бути партнером саме з такими державами й мати саме такі принципи. Я прошу парламентарів бути результативними й підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень.

Слава Україні!