Громади Дніпропетровщини можуть змінювати розміри місцевих податків за спрощеним порядком

В Україні спростили порядок регулювання місцевих податків та зборів на період воєнного стану. Відтепер громади Дніпропетровщини можуть змінювати розмір та встановлювати пільги на їх сплату тільки своїм рішенням. Раніше діяла складна процедура, яка займала щонайменше три місяці. Про це повідомили на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Податковий кодекс України доповнили нормами, що діятимуть на період воєнного стану. Вони вже набули чинності. Тепер розмір місцевих податків і зборів регулюється набагато простіше. Це зробили, аби бюджет конкретної територіальної громади міг оперативно реагувати на зміни в економіці та вчасно наповнюватися в умовах війни», – зазначила начальниця управління департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Ірина Журавльова.

Раніше для зміни місцевого податку необхідно було провести складну процедуру. Зробити аналіз впливу на економіку та підготувати проєкт, організувати його публічні обговорення, узгодити з Державною регуляторною службою. На все це витрачали мінімум три місяці, а то й більше, сповістила Ірина Журавльова.

«Уряд підготував ще один законопроєкт. Він дозволить приймати рішення про зміни ставок місцевих податків і зборів у будь-який час протягом року. А не лише до 1 липня, як це відбувається зараз», – сказала Ірина Журавльова.

Вона додала: у разі прийняття законопроєкту, під час війни нові ставки місцевих податків і зборів діятимуть за місяць після прийняття такого рішення. Наразі – тільки з початком наступного року.