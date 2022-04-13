З початку війни на Дніпропетровщині знешкодили майже 500 боєприпасів

13.04.2022 12:10

З 24 лютого фахівці ДСНС та поліції Дніпропетровщини знешкодили майже 500 боєприпасів. Їх знаходили в городах, на вулицях і полях. Більшість – у Криворізькому та Синельниківському районах. Про це стало відомо під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. 

«Переважно мали справу з елементами заборонених касетних ракет. Ними ворог обстрілював райони Дніпропетровщини», – розповів начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в області Андрій Моторя.  

Він повідомив, що піротехніки продовжують розмінування в Криворізькому та Синельниківському районах.

«Елементи касетних ракет мають форму циліндра. Довжина – майже 13 см. Вони дуже небезпечні, бо можуть здетонувати від будь-якого дотику», – підкреслив Андрій Моторя. 

Побачили підозрілий предмет – не чіпайте, закликав він. Викликайте рятувальників за номером 101 або поліцейських – 102.

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