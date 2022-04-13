На Дніпропетровщині презентували першу українську марку, присвячену війні

13.04.2022 10:37

В Україні ввели в обіг першу марку, присвячену сучасній війні. Її виготовили у рекордний термін. Від ідеї до втілення – 6 тижнів. Над зображенням працювали майже 500 українських та іноземних митців. Вони створили 700 ескізів. Марку урочисто погасили одночасно в усіх регіонах країни. Штемпель із сьогоднішньою датою поставили і у поштових відділеннях Дніпропетровщини. 

«Сьогодні знакова подія. Вводимо в обіг першу поштову марку, присвячену сучасній війні. Зображення на ній – про силу духу наших воїнів. Їхній героїзм і стійкість. Про це мають пам’ятати наступні покоління. І знати, що саме почули від українців окупанти, коли тільки-но ступили на наші землі», – підкреслив перший заступник голови обласної військової адміністрації  Володимир Орлов.

На малюнку – символ спротиву окупантам. Український воїн вказує «напрямок руху» кораблю агресора. Поруч легендарна фраза, що передає весь гнів до загарбників – «Русскій воєнний корабль, іді….!».


«Марка відображає ставлення українського суспільства до окупації. Вона містить і гумор, і передає всю серйозність ситуації, нашу спільну готовність до спротиву. Вона розсилатиметься по всьому світу. Люди в інших країнах знатимуть, що Україна непереможна», – зазначив секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

Конкурс на краще зображення для марки провела «Укрпошта».

«До вибору зображення долучилася вся Україна. Малюнок втілив ставлення нашого народу до сучасних подій. Його рішучість і непохитність», – сказав директор Дніпропетровської дирекції «Укрпошти» Дмитро Лісєєнко.

«Створення такої марки є прикладом боротьби, яку веде наш народ на всіх фронтах, у кожній сфері життя. Історична цінність її беззаперечна», – поділився  член правління Дніпропетровського відділення асоціації філателістів України Дмитро Цимиренко.

Вже сьогодні марки з надписом «Русскій воєнний корабль, іді….!» розійдуться поштовими відділеннями області. Їх можна буде придбати та використовувати для міжнародних і внутрішніх відправлень.

 

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