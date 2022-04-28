В Нацполіції України розповіли, як подати заявку на пошук громадян, які зникли безвісти.
Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, близько 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. Військові дії нерідко призводять до втрати зв‘язку з родичами та близькими. Тож в Нацполіції повідомили, яким чином можна подати заявку для пошуків.
Куди звертатися у разі зникнення людини:
- зателефонувати за номером гарячої лінії поліції 089 420 18 67
- надіслати листа на електронну пошту [email protected]
- скористатися чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh
Яку інформацію потрібно надати поліції?
- анкетні дані, число, місяць та рік народження громадянина;
- дата та місце зникнення особи;
- особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);
- речі, які могла б мати із собою людина (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).