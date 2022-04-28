В Нацполіції України розповіли, як подати заявку на пошук громадян, які зникли безвісти.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, близько 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. Військові дії нерідко призводять до втрати зв‘язку з родичами та близькими. Тож в Нацполіції повідомили, яким чином можна подати заявку для пошуків.

Куди звертатися у разі зникнення людини:

зателефонувати за номером гарячої лінії поліції 089 420 18 67

надіслати листа на електронну пошту [email protected]

скористатися чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Яку інформацію потрібно надати поліції?

анкетні дані, число, місяць та рік народження громадянина;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);

речі, які могла б мати із собою людина (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).