Ворожа ракета зруйнувала непрацюючий завод у Синельниківському районі

Ворог вдарив по Синельниківському району. Зруйновано непрацюючий завод. Про це повідомили під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Агресор поцілив у колишній завод. Це промислова зона, яка нині не використовується. Там нічого не було», – зазначила головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

Загиблих на місці влучання ракети немає, додала вона.