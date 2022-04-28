Ворожа ракета зруйнувала непрацюючий завод у Синельниківському районі

28.04.2022 11:02

Ворог вдарив по Синельниківському району. Зруйновано непрацюючий завод. Про це повідомили під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 

«Агресор поцілив у колишній завод. Це промислова зона, яка нині не використовується. Там нічого не було», – зазначила головний фахівець відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. 

Загиблих на місці влучання ракети немає, додала вона.

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