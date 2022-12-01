Захищено: Інтригують та намагаються викликати співчуття, але майже немає мови ворожнечі: як про війну писали топові інтернет-медіа Дніпра

01.12.2022 10:59

ФОТО: JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

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