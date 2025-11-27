У Кам’янському триває реалізація ініціатив, спрямованих на розвиток громади та підтримку українських військових

У Кам’янському триває реалізація ініціатив, спрямованих на підтримку українських військових. Цього тижня втілили черговий проєкт, який став переможцем програми “Бюджет участі”, у межах якої мешканці самі визначають важливі для громади напрями. Найбільшу підтримку кам’янчан у категорії “Безпека і захист” отримав проєкт “РЕБами допомагаємо – перемогу наближаємо”. Як результат – придбали та передали сучасне обладнання військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади, а саме батальйону безпілотних систем “Небесна Кара”.

