У Кам’янському триває реалізація ініціатив, спрямованих на розвиток громади та підтримку українських військових

27.11.2025 12:48
u-kam-yanskomu-tryvaye-realizacziya-inicziatyv-spryamovanyh-na-rozvytok-gromady-ta-pidtrymku-ukrayinskyh-vijskovyh

У Кам’янському триває реалізація ініціатив, спрямованих на підтримку українських військових. Цього тижня втілили черговий проєкт, який став переможцем програми “Бюджет участі”, у межах якої мешканці самі визначають важливі для громади напрями. Найбільшу підтримку кам’янчан у категорії “Безпека і захист” отримав проєкт “РЕБами допомагаємо – перемогу наближаємо”. Як результат – придбали та передали сучасне обладнання військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади, а саме батальйону безпілотних систем “Небесна Кара”.

