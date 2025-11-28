У Кам’янському презентували єдину цифрову платформу для ветеранів та їхніх родин «Ветеран PRO»

28.11.2025 12:29
u-kam-yanskomu-prezentuvaly-yedynu-czyfrovu-platformu-dlya-veteraniv-ta-yihnih-rodyn-veteran-pro

У Кам’янському продовжують впроваджувати нові формати підтримки захисників та їхніх родин. Днями презентували єдину цифрову платформу для ветеранів та їхніх родин “Ветеран PRO”, яка запрацювала в Україні. Цей сервіс дозволяє швидко отримати низку державних послуг онлайн: від оформлення субсидій до подання заявок на програми “єОселя” та “єВідновлення”. Крім того, доступні навчальні ініціативи, програми з працевлаштування та підтримки “Ветеранського спорту”.

