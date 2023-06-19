Новини Новини України АТАКА ДРОНАМИ ТА РАКЕТАМИ / ЗНИЩЕННЯ СКЛАДІВ ОКУПАНТІВ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ПІВДЕНЬ // Війна. День 481 19.06.2023 18:20 28 російська атака по Сумщині. Там загинув 4-річний хлопчик та його батько. У тимчасово окупованому Генічеську – бавовна. Наші ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. А українські випускники станцювали біля зруйнованої руськім міром школи Продовжити читання Уперед СКАНДАЛ У ДИТБУДИНКУ! 11 канал побував у інтернаті, де виявили порушення Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У звʼязку з проведенням ава 🎙 СЬОГОДНІ, 20:00. Подкаст на LEOPARDи ЇДУТЬ / ТУНБЕРГ ПІДТРИ Україні загрожують спалахи Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини СКАНДАЛ У ДИТБУДИНКУ! 11 канал побував у інтернаті, де виявили порушення 19.06.2023 16:45 56 Mіські новини Новини Фонд “Батьки для України” передав гуманітарну допомогу медзакладу Дніпропетровщини 19.06.2023 16:05 19 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Фонд Віктора Пінчука щомісяця видає гуманітарну допомогу 19.06.2023 15:39 52 Mіські новини Новини ЛІСОВА ІНСПЕКЦІЯ. Під Дніпром триває впорядкування зелених насаджень 19.06.2023 15:04 49 Mіські новини Новини Нічна атака дронами та обстріли громад: як минула ніч на Дніпропетровщині 19.06.2023 14:20 55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.06.2023 19.06.2023 8:24 32