АТАКА ДРОНАМИ ТА РАКЕТАМИ / ЗНИЩЕННЯ СКЛАДІВ ОКУПАНТІВ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ПІВДЕНЬ // Війна. День 481

19.06.2023 18:20 28

російська атака по Сумщині. Там загинув 4-річний хлопчик та його батько. У тимчасово окупованому Генічеську – бавовна. Наші ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. А українські випускники станцювали біля зруйнованої руськім міром школи

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