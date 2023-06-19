АТАКА ДРОНАМИ ТА РАКЕТАМИ / ЗНИЩЕННЯ СКЛАДІВ ОКУПАНТІВ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ПІВДЕНЬ // Війна. День 481

російська атака по Сумщині. Там загинув 4-річний хлопчик та його батько. У тимчасово окупованому Генічеську – бавовна. Наші ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. А українські випускники станцювали біля зруйнованої руськім міром школи

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