Немає у держави-зла таких фортифікацій чи резервів, які зупинять Україну – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Звіт за цей день.

Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Також доповідь Головкома, керівника ГУР.

Окремо й детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та наших прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу.

Я дякую всім нашим воїнам – кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які залучені до наших активних наступальних та оборонних дій зараз. Я дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію!

Сьогодні у розмові з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком окреслив наші оборонні потреби станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку. Приміром, британські «Сторм шедоу» – далекобійні ракети – роблять зараз дуже корисну й точну справу на фронті. Як і багато іншої поставленої саме британцями зброї. І в цієї нашої співпраці буде вагоме продовження.

Звичайно, обговорили з Ріші, з паном Прем’єр-міністром, підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Альянсу.

Сьогодні є й вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій – зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, – щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором. Це буде справедливо, і я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості.

Обговорили з Ріші й підготовку конференції з відбудови України – конференції в Лондоні. Вже цими днями вона відбудеться, і ми очікуємо від неї консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема й великого бізнесу, у підтримці нашого відновлення. Відновлення, яке має продемонструвати всьому світові, що свобода є нездоланною.

І конференцію, і фінансову співпрацю, і наш рух в ЄС обговорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Уже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема 11-й санкційний пакет проти Росії за війну.

Також сьогодні говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, приділили увагу передовій та нашим спільним оборонним зусиллям, подякував за підтримку й готовність розвивати нашу співпрацю заради безпеки.

Поінформував про переговори з лідерами та представниками держав Африки, які минулого тижня були в Україні та відвідали потім державу-терориста. Кожен такий міжнародний крок лише знову й знову переконує, що світу варто активніше працювати з Формулою миру. Бо тільки ця Формула достатньо всеохопно реагує на кожен аспект російського божевілля.

І ще одне.

Світовий банк. Говорив сьогодні з президентом банку. І не лише про співпрацю зараз, а й про післявоєнну трансформацію України. Про ті рішення й про ті кроки, про нову доктрину нової України, України, яка перемагає, – кроки, які ми підготуємо й реалізуємо. Всі разом. Так само разом, як зараз ми долаємо цю агресію.

Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових позиціях!

Особливо сьогодні відзначу штурмовий підрозділ ГУР «Артан» і його командира майора Торкотюка. Дякую!

І ще – наші Сили спеціальних операцій. Вікторе, усі хлопці – дуже дякую!

Дякую всім, хто воює й працює заради України!

Слава Україні!