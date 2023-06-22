РАКЕТАМИ ПО МИРНИХ. На Криворіжжі усувають наслідки російської атаки

22.06.2023 17:28 32

Близько другої ночі росіяни вдарили по Криворіжжю. Скерували свої ракети на селище Вільне. Влучили у приватний сектор. Побиті житлові будинки та комунікації. Люди – не постраждали. Більш детально про чергову підступну атаку ворога – в нашому сюжеті

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