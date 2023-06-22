Mіські новини Новини РАКЕТАМИ ПО МИРНИХ. На Криворіжжі усувають наслідки російської атаки 22.06.2023 17:28 32 Близько другої ночі росіяни вдарили по Криворіжжю. Скерували свої ракети на селище Вільне. Влучили у приватний сектор. Побиті житлові будинки та комунікації. Люди – не постраждали. Більш детально про чергову підступну атаку ворога – в нашому сюжеті Продовжити читання Уперед ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Щороку 22 червня вшановуємо У звʼязку з проведенням ава ⚔️ ПРАВДА ПРО КОНТРНАСТУП. 🎙 Чи фінансує Україна ліка Спортсмен із Дніпра виграв 21 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ М Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди 22.06.2023 16:30 49 Mіські новини Новини ЗНОВУ В БІЙ. Воїни ТРО Дніпра повертаються на передову після поранень 22.06.2023 14:15 51 Mіські новини Новини “ПРИВИД В ОПЕРІ”. В театрі Дніпра покажуть нову виставу 22.06.2023 13:45 48 Mіські новини Новини Ракетна атака на Кривий Ріг та обстріли Нікопольщини: як минула ніч в області 22.06.2023 12:49 51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.06.2023 22.06.2023 10:37 62 Новини Новини України Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії, і наші люди їх виправдають: Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського 21.06.2023 22:50 88