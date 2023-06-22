ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди

В ліс – за штрафом. На Дніпропетровщині проводять рейди зеленими масивами. Рятувальники попереджають, нині пожежонебезпечний період. Та додають, часта причина займань – саме людська необережність. Чи багато порушників та що їм загрожує?

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