ПОРУШНИКИ У ЛІСІ. Поблизу Дніпра тривають протипожежні рейди

22.06.2023 16:30 30

В ліс – за штрафом. На Дніпропетровщині проводять рейди зеленими масивами. Рятувальники попереджають, нині пожежонебезпечний період. Та додають, часта причина займань – саме людська необережність. Чи багато порушників та що їм загрожує?

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