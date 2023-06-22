Mіські новини Новини ЗНОВУ В БІЙ. Воїни ТРО Дніпра повертаються на передову після поранень 22.06.2023 14:15 1 Попри тяжкі травми, вони знову йдуть у бій! Далі – історії двох воїнів Дніпровської ТРО. Олегу – відірвало кисть, Федорові – ворожий уламок наскрізь прошив ногу. Нині обидва реабілітацію проходять на передовій Продовжити читання Уперед “ПРИВИД В ОПЕРІ”. В театрі Дніпра покажуть нову виставу Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Щороку 22 червня вшановуємо У звʼязку з проведенням ава ⚔️ ПРАВДА ПРО КОНТРНАСТУП. 🎙 Чи фінансує Україна ліка Спортсмен із Дніпра виграв 21 ЧЕРВНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ М Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини “ПРИВИД В ОПЕРІ”. В театрі Дніпра покажуть нову виставу 22.06.2023 13:45 31 Mіські новини Новини Ракетна атака на Кривий Ріг та обстріли Нікопольщини: як минула ніч в області 22.06.2023 12:49 44 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.06.2023 22.06.2023 10:37 50 Новини Новини України Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії, і наші люди їх виправдають: Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського 21.06.2023 22:50 82 Новини Новини України ЗСУ НАСТУПАЮТЬ / ППО ЗБИЛА ВСІ ШАХЕДИ / 90 АТАК НА ЗАПОРІЖЖІ // Війна. День 483 21.06.2023 19:23 87 Mіські новини Новини ПЛАТИ АБО ВИХОДЬ! Пільговиків масово відмовляються возити у громадському транспорті 21.06.2023 17:35 114