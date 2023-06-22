ЗНОВУ В БІЙ. Воїни ТРО Дніпра повертаються на передову після поранень

Попри тяжкі травми, вони знову йдуть у бій! Далі – історії двох воїнів Дніпровської ТРО. Олегу – відірвало кисть, Федорові – ворожий уламок наскрізь прошив ногу. Нині обидва реабілітацію проходять на передовій

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