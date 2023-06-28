71 мільйон гривень на реанімобіль для дитячої лікарні від групи Credit Agricole

28.06.2023 16:55 16

Група Credit Agricole S. A. за сприяння Credit Agricole Ukraine та БФ «Твоя опора» придбала реанімобіль вартістю 7,1 млн грн для регіонального медичного центру родинного здоров’я. Автомобіль має сучасне обладнання експертного класу для надання якісної медичної допомоги одразу під час транспортування.

Група Credit Agricole продовжує підтримувати благодійні ініціативи, колег, клієнтів та суспільство в цілому. Під час війни Credit Agricole Ukraine спрямував майже 24 млн грн на різні благодійні проекти

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