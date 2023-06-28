ПАНІКА В АПТЕКАХ. Люди скуповують йодид калію через можливий теракт на ЗАЕС

Дніпряни масово скуповують йодид калію. Усе – через можливий теракт на Запорізький АЕС. Фармацевти кажуть, ажіотаж щодня тільки зростає. Чи є в наявності антидот та скільки нині коштує? Та чи дійсно йодид калію – пігулка проти радіації?

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