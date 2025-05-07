25 травня у Дніпрі відбудеться спортивне свято — «Активні парки з МХП – Забіг Дніпро»!

Запрошуємо вас провести день у русі, на свіжому повітрі та в чудовій компанії 💪

Організатори — компанія МХП спільно з Фонд “МХП-Громаді”, Державна установа «Спорт для всіх» у межах програми Президента Активні парки та за підтримки Міністерство молоді та спорту України.

Сьогодні кожен знайде свою дистанцію:

🔹 Біг для дорослих — 1 км, 5 км, 10 км

🔹 Скандинавська ходьба — 5 км

🔹 Дитячі забіги — 100 м, 300 м, 500 м

Цей захід — не просто про спорт, а про здоров’я, натхнення та єдність.

🤝 Бігти може кожен — головне не швидкість, а бажання рухатися вперед.

Спільний забіг у Дніпрі – це не просто спортивна подія, а свято сили, єдності та здоров’я. Приєднуйтесь, заряджайтесь енергією та разом будуймо здорову та активну країну!

⏰ 8:00

📍 м. Дніпро, Прибережний сквер

➡️ Реєстрація: https://timer.newrun.com.ua/event/161

Участь безкоштовна.

Спільний забіг у Дніпрі стане частиною національної ініціативи, яка об’єднує людей навколо ідей активного способу життя, взаємопідтримки та розвитку культури здоров’я. Забіг безкоштовний та відкритий для всіх охочих – незалежно від віку, фізичної підготовки чи досвіду. Усі учасники отримають пам’ятні призи та медалі. Під час забігу відбудеться благодійний аукціон, усі отримані кошти будуть перенаправленні на потреби наших захисників.

Партнерський матеріал.