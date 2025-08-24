Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.08.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 24.08.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1278-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4363 обстрілів, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3930 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 керованих авіабомб, та здійснив 176 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 12 спроб йти вперед у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку 16 боєзіткнень відбулось у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

На Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!