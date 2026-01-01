Дуже стараємось у новому році відновити обміни – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Ще раз із Новим роком усіх. Починаємо цей рік, починаємо дипломатією, і продовжуємо розмову з нашими партнерами. Це найголовніше, щоб підтримка для нас, для України, була, і була достатньою. Саме на цьому все тримається, передусім воїни на передовій, усі наші захисники й захисниці, наша промисловість, наше виробництво, виробництво зброї, кожен, хто нам допомагає, вся наша міжнародна підтримка. ППО треба шукати кожен день. Ракети для ППО Україні потрібні щодня. І так само фінанси на зброю, на дрони для нашої армії, НРК, техніку – усе необхідне. Все максимально активно. Так само – заради того, щоб перемовини рухались, в усіх аспектах рухались, на кожному треку.

І сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити. Також Рустем кожного дня на зв’язку з американською командою та нашими партнерами у Європі – вчора, сьогодні. Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО. Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей. Шосте січня – зустріч на рівні лідерів: європейських країн, лідери Коаліції охочих. Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякую всім, хто нам допомагає.

Зараз я говорив із Президентом Кіпру, перший дзвінок року. І саме з першого січня починається головування Кіпру у Євросоюзі, для нас важливо, щоб Україна була в пріоритетах кіпрського головування на пів року. Членство України у Євросоюзі – це так само гарантії безпеки, на членство теж працюємо. Поінформував про нашу розмову з Америкою, про ситуацію в дипломатії і дякую Кіпру за підтримку. Дякую, пане Президенте, Нікосе, за всі важливі слова про українців, про Україну, про нашу силу.

Звісно, дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємося та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України.

Слава Україні!