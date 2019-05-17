Безвідходне виробництво чи смертельна загроза?

17.05.2019 19:04

Автомобільні покришки є чи не в кожному дворі. З них вирізають скульптури, будують загорожі та використовують як клумби для квітів. Та нещодавно вчені міжнародного агентства з вивчення раку довели: стара гума забруднює повітря канцерогенами.Помаранчеві слони, комахи з витріщеними очима, чудернацькі квіти та персонажі з мультфільмів. Підставки, клумби ба навіть стільці. В інтернеті є сотні відеоуроків: як власноруч створити з відпрацьованих шин такий собі шедевр. Дехто на гумових скульптурах навіть заробляє. Давати нове життя покришкам  це давня радянська традиція. У народі її прозвали Жек-Артом. З двома дітьми Тетяна Миколаївна гуляє тут  регулярно. Хоч за освітою хімік, про шкідливий вплив покришок навіть не підозрювала. Екологи пояснюють: за температури вище 30-ти градусів каучуки, тобто матеріали, з яких зроблені шини, починають розкладатися, вивільняючи в повітря шкідливі масла та смоли. Забруднюють покришки не тільки повітря, а й ґрунти й воду. Що їх більше, тим більша концентрація шкідливих речовин. А зараз уявіть, такі небезпечні прикраси  буквально на кожному кроці. Це житломасив Тополя. У цьому дворі  десятки розфарбованих для декору покришок. Місцеві кажуть, працювали всім будинком. На дитячому майданчику поряд серед чотирьох десятків пофарбованих шин граються діти. Мистецтвознавці називають такі вуличні прикраси пережитками минулого. Розповідають, у СРСР їх встановлювали саме через тотальну бідність та нестачу садово-ландшафтних матеріалів. Та утилізувати покришки, виявляється, не так і просто. Багато фірм приймають їх тільки великими партіями. Та навіть якщо візьмуть  отримаєте мізерну компенсацію. Екологи кажуть, розв’язати питання з утилізацією можна тільки встановивши пункти прийому відпрацьованої гуми по всьому місту.

Інші новини

До лікарні Мечникова доставили важкопораненого бійця

20.05.2019 19:22

Суд сказав своє слово

20.05.2019 19:19

У Дніпрі почали латати огорожу на Січеславській Набережній

20.05.2019 19:14

Операційне обладнання світового рівня – відтепер у Дніпрі

20.05.2019 19:13

Бігуни – на старт!

20.05.2019 19:11

У добру путь!

20.05.2019 19:09