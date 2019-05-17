Безвідходне виробництво чи смертельна загроза?

Автомобільні покришки є чи не в кожному дворі. З них вирізають скульптури, будують загорожі та використовують як клумби для квітів. Та нещодавно вчені міжнародного агентства з вивчення раку довели: стара гума забруднює повітря канцерогенами.Помаранчеві слони, комахи з витріщеними очима, чудернацькі квіти та персонажі з мультфільмів. Підставки, клумби ба навіть стільці. В інтернеті є сотні відеоуроків: як власноруч створити з відпрацьованих шин такий собі шедевр. Дехто на гумових скульптурах навіть заробляє. Давати нове життя покришкам – це давня радянська традиція. У народі її прозвали Жек-Артом. З двома дітьми Тетяна Миколаївна гуляє тут – регулярно. Хоч за освітою хімік, про шкідливий вплив покришок навіть не підозрювала. Екологи пояснюють: за температури вище 30-ти градусів каучуки, тобто матеріали, з яких зроблені шини, починають розкладатися, вивільняючи в повітря шкідливі масла та смоли. Забруднюють покришки не тільки повітря, а й ґрунти й воду. Що їх більше, тим більша концентрація шкідливих речовин. А зараз уявіть, такі небезпечні прикраси – буквально на кожному кроці. Це житломасив Тополя. У цьому дворі – десятки розфарбованих для декору покришок. Місцеві кажуть, працювали всім будинком. На дитячому майданчику поряд серед чотирьох десятків пофарбованих шин граються діти. Мистецтвознавці називають такі вуличні прикраси пережитками минулого. Розповідають, у СРСР їх встановлювали саме через тотальну бідність та нестачу садово-ландшафтних матеріалів. Та утилізувати покришки, виявляється, не так і просто. Багато фірм приймають їх тільки великими партіями. Та навіть якщо візьмуть – отримаєте мізерну компенсацію. Екологи кажуть, розв’язати питання з утилізацією можна тільки встановивши пункти прийому відпрацьованої гуми по всьому місту.

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