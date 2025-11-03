Канікули від Інтерпайп: Чому діти мріють стати кінологом після цього табору?

03.11.2025 15:20
Video thumbnail for youtube video 6duxdslvvca

Канікули від Інтерпайп: знайомство з роботою кінологів та спілкування з їхчотирилапими підопічними – так минув лише один з насичених днів у профорієнтаційному таборі. Чому діти мріють стати кінологом після перебування там? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

