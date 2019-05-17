Врожай фруктів у небезпеці!

17.05.2019 18:59

На Дніпропетровщині спостерігається спалах хвороби, яка вражає кісткові дерева. Вони починають хворіти та навіть гинути. А заражені плоди  майже не придатні до вживання. Як розпізнати та побороти інфекцію  дивіться. Зів’яле, потемніле цвітіння, скручені листочки, плями на гілках  це лише деякі прояви грибкової інфекції на деревах. Зараз найбільше страждають кісткові  абрикоси, персики, вишні, черешні та інші. Цієї весни інфекція розповсюдилась напрочуд швидко через погодні умови. ТеплО разом з опадами  ідеальний розсадник для хвороби. Грибок вразив так багато дерев, що аграрії хвилюються за врожай. Моніліоз впливає не лише на кількість врожаю, а й на його якість. Адже заражені фрукти втрачають і смак, і користь. Хворе дерево помітити не складно. Але не всі власники фруктових дерев зіштовхнулися з хворобою у своєму саду. А от іншим  не пощастило. Деякі дерева навіть не вдалося вилікувати. Якщо на дереві з’явилися ознаки інфекції, фахівці радять зрубати хворі гілки. Але без хімікатів  не обійтися. А щоб запобігати хворобі у здорового дерева, спеціалісти радять проводити проріджування гілок. Цю процедуру краще виконувати з кінця лютого  на початку березня.

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