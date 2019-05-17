Врожай фруктів у небезпеці!

На Дніпропетровщині спостерігається спалах хвороби, яка вражає кісткові дерева. Вони починають хворіти та навіть гинути. А заражені плоди – майже не придатні до вживання. Як розпізнати та побороти інфекцію – дивіться. Зів’яле, потемніле цвітіння, скручені листочки, плями на гілках – це лише деякі прояви грибкової інфекції на деревах. Зараз найбільше страждають кісткові – абрикоси, персики, вишні, черешні та інші. Цієї весни інфекція розповсюдилась напрочуд швидко через погодні умови. ТеплО разом з опадами – ідеальний розсадник для хвороби. Грибок вразив так багато дерев, що аграрії хвилюються за врожай. Моніліоз впливає не лише на кількість врожаю, а й на його якість. Адже заражені фрукти втрачають і смак, і користь. Хворе дерево помітити не складно. Але не всі власники фруктових дерев зіштовхнулися з хворобою у своєму саду. А от іншим – не пощастило. Деякі дерева навіть не вдалося вилікувати. Якщо на дереві з’явилися ознаки інфекції, фахівці радять зрубати хворі гілки. Але без хімікатів – не обійтися. А щоб запобігати хворобі у здорового дерева, спеціалісти радять проводити проріджування гілок. Цю процедуру краще виконувати з кінця лютого – на початку березня.

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