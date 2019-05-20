Бігуни – на старт!

Вже цього тижня відбудеться четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Напередодні грандіозного забігу дніпряни відвідали останнє відкрите тренування. Провели його професійні спортсмени на території металургійного заводу Інтерпайп Сталь.

Найбільша бігова подія міста – Interpipe Dnipro Half Marathon відбудеться вже цієї неділі. Напередодні забігу близько півтори сотні учасників приєдналися до останнього відкритого тренування. Займалися бігуни на території заводу Інтерпайп Сталь, бігати на якому безпечно, комфортно та цікаво. Тут впорядкована територія, сучасний ландшафтний дизайн, вражаючі арт-об’єкти. Підприємство дотримується принципів зеленої металургії, тобто безпечне для навколишнього середовища. До речі, бігова команда ІНТЕРПАЙП налічує дві сотні бігунів. Деякі – створили власні міні-команди з початківців. Ідею активного і здорового способу життя швидко підхопили інші компанії. Тож напередодні забігу активно тренуються представники різноманітних корпоративних команд Дніпра. А от пан Віталій на розминку прийшов разом із сім’єю. Участь у півмарафоні вони прийматимуть разом. Після активного тренування – перерва. На заводі бігунів пригощають кавою та смаколиками. Далі – презентація підприємства й екскурсія цехом. Більшість вперше потрапили у царину сталеплавильного комплексу. Усю свою волю на підготовку натхненні бігуни продемонструють вже двадцять шостого травня. Четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon розпочнеться на площі Героїв Майдану. Охочі можуть як підтримати спортсменів на дистанціях, так і самі приєднатися до бігової спільноти міста.