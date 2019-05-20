У добру путь!

В Дніпрі у міжнародну експедицію провели Сергія Гордієнка. Відомий дослідник планує здолати майже дванадцять тисяч кілометрів з Києва до Барселони – на одномісному морському каяку. У Дніпрі Сергія Гордієнка зустрічають бурхливими оплесками. 12 квітня у Києві він вирушив в експедицію “Середземноморський континуум”. Сьогодні дістався Дніпра. Подорожує на ось такому човні – морському каяці. Із собою – тільки найнеобхідніше. Дніпром мандрівник йде до Чорного моря, далі – Румунія, Болгарія та країни середземномор’я – Італія, Франція. Кінцева точка – іспанська Барселона. Загалом Сергій Гордієнко планує здолати майже 12 тисяч кілометрів. Вплав – на каяці, а суходолом – пішки, Човен тягнутиме за собою на спеціальному візочку. Вони фотографуються і беруть автографи. Підтримати дослідника прийшли вихованці флотилії юних моряків, друзі, колеги. Проводжає дослідника й краєзнавець Борис Ковтонюк. Про Сергія Гордієнка він написав у своїй книзі “Унікальні люди Придніпров’я”. Упродовж експедиції Сергій Гордієнко планує вивчати рідкісні організми, що мешкають в акваторіях Чорного та Середземного морів. Писатиме про екстремальне виживання, читатиме лекції в університетах різних країн. Повернутися має вже наступного літа.

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