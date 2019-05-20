Операційне обладнання світового рівня – відтепер у Дніпрі

Лікарня імені Мечникова отримала подарунок від благодійного фонду – багатофункціональний стіл, який дозволить проводити хірургічні втручання будь-якої складності.

Розмістити пацієнта під будь-яким кутом та зробити можливим доступ до потрібної операційної ділянки. Тепер у лікарні імені Мечникова є така можливість. Тут, у нейрохірургічному відділенні, з’явився новий стіл для проведення втручань різної складності. Ще одне оновлення – німецькі лампи. Тепер хірургам не доведеться використовувати додаткове обладнання: одна така лампа створить потрібну кількість світла. Лікарі відзначають: обладнання – високотехнологічне. А це дозволить вивести проведення операцій на новий рівень. А ще – зменшити час перебування пацієнта у лікарні. Повна вартість столу та ламп – майже 3 мільйони гривень. Кошти на нього надав благодійний фонд. Японський стіл представили декілька років тому, три його екземпляри вже використовуються в Україні. Для проведення маніпуляцій за цим столом треба 5 осіб. За день він може прийняти від 5 до 7 пацієнтів. І перша операція відбудеться вже завтра.