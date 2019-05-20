У Дніпрі пройшла виставка мисливських собак

Експерти оцінювали більше тридцяти порід. Своїх чотирилапих вихованців власники привезли з усієї країни. Для собак це не тільки оцінка мисливських якостей, а й своєрідний конкурс краси.

Вже тридцять четвертий раз в Дніпрі проходить виставка мисливських собак. Традиційно вона відбувається травні. Цього разу зареєструвались триста учасників. Експерти оцінюватимуть тридцять мисливських порід. Серед лайок виділяється собака на ім’я Кукла. Минулого разу у своїй категорії вона завоювала перше місце. Але і до цього було чимало нагород та дипломів. Втім судді запевняють: не лише екстер’єрні якості важливі у собак мисливських порід. Отже, на кожному рингу володарі мисливських собак демонстрували красу і здібності свого вихованця. А експерти оцінювали їх. Наприкінці під час параду традиційно оголосили переможців. Вони будуть представляти Дніпропетровщину вже на всеукраїнських змаганнях. Організатори впевненні – на всеукраїнському рівні мисливські породи будуть представлені гідно.