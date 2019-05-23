Його шоу захоплюють, а техніка вражає!

Дніпровський художник Микола Хоменко увійшов до книги рекордів України за найшвидший малюнок у стилі спрей-арт. Це унікальна техніка малювання балончиками з аерозольною фарбою, дуже популярна в Європі. Ексклюзивно для 11 телеканалу майстер продемонстрував свій талант на головній площі міста. І просто зачарував дніпрян.

Вечір, Європейська площа. Перехожі й не підозрюють, що за декілька хвилин тут почнеться справжнє шоу. Микола Хоменко стає до роботи. Його рухи швидкі та водночас точні. Дійство зачаровує. За лічені хвилини – навколо збираються десятки глядачів. Роботу майстра знімають на смартфони. На площі Микола виступав чи не щодня, зараз – творить переважно вдома. Малювати Микола почав із дитинства, у 5 років вступив до художньої школи, проте так її й не закінчив. Каже – розчарувався у мистецтві. Повернувся до малювання аж у 16. Тоді й дізнався про техніку “спрей-арт”. Тепер він профі своєї справи. Картини продає навіть за кордон – через Інстаграм. Більш за все полюбляє зображувати космос. Та має й нестандартні, філософські роботи. Ось – людина з вай-фай роутером замість голови. Нещодавно Микола потрапив до книги рекордів України за найшвидшу картину в стилі спрей-арт. Каже, рекорд дав ще більшої наснаги. Тепер в нього грандіозні плани. Вже готується до своєї першої виставки, що пройде у Дніпрі в жовтні. А от картина на Європейській площі вже завершена. Глядачі діляться враженнями. Лендскейп загадкової планети художник дарує нашому колективу.