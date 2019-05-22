Літо буде фестивально-палким

22.05.2019 18:32

Таке прогнозують організатори заходів у культурній столиці Дніпро. Одним з найпотужних і вже популярних стане міжнародний книжковий фестиваль “BOOK SPACE”. До відкриття залишився рівно місяць. Та вже зараз оргкомітет закликає містян запланувати відвідання дводенної програми. Обіцяють – буде цікаво.

Торік на першому міжнародному фестивалі “BOOK SPACE” представили 70 книжкових видавництв і сто авторів. Цього разу буде значно більше, запевняють організатори. Автори літературних творів не бояться змінювати формат. Сергій Жадан, наприклад, вийде на сцену з гуртом “Собаки в космосі “. Музики буде багато, кажуть організатори, і що важливо – нової . Пообіцяли також окремо розгорнути тему коміксів. Дитячу програму “BOOK SPACE” планують особливо ретельно, бо розраховують як на маленьких відвідувачів, так і на їхніх батьків.  Два дні насиченої програми “BOOK SPACE” пройдуть під гаслом “Нові форми життя”. Заходи розписані детально на сайті фестивалю. Місце – Фестивальний причал на Січеславській Набережній. Пройти повз числених майданчиків буде неможливо. “BOOK SPACE” триватиме з 21 по 23 червня.

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