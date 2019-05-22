Опинитися на вулиці бояться мешканці гуртожитку на Набережній Перемоги, 46

Вже не один рік триває боротьба за його передачу у комунальну власність. Аби люди нарешті змогли приватизувати житло. Ситуація ускладнюється тим, що через невизначений статус будівлі, кімнати в ній встигли продати іншим власникам. Тепер відвойовувати оселі мешканцям гуртожитку доводиться у суді.

Вже майже рік Валентина Обух намагається відстояти у судах свою кімнату у гуртожитку на Набережній Перемоги, 46. Жінка прожила в ній майже півстоліття. А в 16-му році випадково дізналась, що на її квартиру є ще один претендент. Житло він начебто придбав у нового власника гуртожитку. Як таке могло статися – Валентина не розуміє. За справедливістю Валентина пішла до Жовтневого районного суду. Та він став не на її бік. Тож вже більше як рік жінка намагається оскаржити рішення в Апеляційному суді. Вона боїться разом із донькою та онучкою опинитися на вулиці. Розгляд справи в черговий раз переносять. На засідання відповідачі вкотре не з’являються. Про боротьбу мешканців гуртожитку 11 канал розповідав неодноразово. Історія почалася у далекому 93-му році, коли приватизували взуттєву фабрику Оріль. Гуртожиток тоді залишився державі. Та попри це його кілька разів перепродавали. Поки один з власників збув кімнати, в яких мешкали люди. Тепер свої інтереси вони змушені відстоювати у суді. У Жовтневому знаходиться чотири десятки позовів. Їх розгляд призупинено, допоки не буде рішення Апеляційного суду по кімнаті Валентини Обух. Нова дата слухання – 24 липня.