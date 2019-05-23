Містяни, які влітку не поїдуть відпочивати – не нудьгуватимуть

В Дніпрі на цей період запланована величезна кількість подій – розважальних, спортивних, інтелектуальних. Все в рамках програми “Культурна столиця”. Організатори обіцяють справжній сезон яскравих вражень.

Цікаве розпочнеться вже напередодні літа. Так двадцять шостого травня в Дніпрі стартує грандіозна спортивна подія – Interpipe Dnipro Half Marathon. Аматори та професіонали бігтимуть двадцять один кілометр. Наступна подія – для дітей, відбудеться першого червня. До всесвітнього дня захисту дітей в парку Глоби готують цілу низку розважальних заходів. Програма розрахована на цілий день. Ну, а для дорослого населення таке різноманіття розважальних подій, що можна розгубитись. На початку червня фестиваль “ТЕАТР.DNIPRO.UA”. До нас завітають найкращі представники театрального мистецтва і покажуть вистави сучасної української драматургії. Потім в Дніпрі пройде вже традиційний фестиваль блогерів. Цього разу захід розширив свої кордоні. Зірками Фейсбуку справа не обмежиться. Ще одна знакова подія для Дніпра – це книжковий фестиваль “BOOK SPACE”. На нього запросили близько ста видавництв. Звичайно приїдуть відомі автори. Ну і подія, на яку очікують всі поціновувачі якісної музики . Це “Джаз на Дніпрі” – він пройде з вісімнадцятого по двадцять перше липня. З переліком всіх цікавих літніх подій можна ознайомитись на офіційному сайті міськради.