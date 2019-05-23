Масштабне тестування

Сьогодні складали ЗНО з української мови та літератури. Саме воно є обов’язковим для всіх випускників. Тож ці тести – наймасовіші за кількістю учасників. У Дніпрі свої сили випробували понад 11 тисяч абітурієнтів. Результати мають оголосити до 14 червня.

На годиннику лише дев’ята. Та біля пункту тестування, що у 75 школі, вже з’являються перші учасники. Майже всі з конспектами та підручниками. Востаннє повторюють найскладніші правила. Серед учасників тестування і Таїсія. Дівчина зовсім не хвилюється. У своїх силах впевнена. Перед цим іспитом, каже, розвязала чи не усі тести минулих років. Тож знає, що на неї чекає. Не приховує свого хвилювання 11-класниця Ілона. Зізнається, готувалась до тестування дуже сумлінно. Повторювала увесь вивчений матеріал, розв’язувала завдання минулих років. О 10:15 учасників тестування починають запускати в середину. На вході вони мають пред’явити сертифікат ЗНО, паспорт та запрошення-перепустку. Водночас у присутності поліції, спостерігачів та старших інструкторів зі сховища дістають контейнер із тестовими завданнями. Його до пункту привезли сьогодні вранці. Далі завдання видають усім 15-ти інструкторам, які потім і роздадуть їх учасникам тестування. За 10 хвилин до початку усі випускники на місцях. Зараз учасники тестування мають останню можливість зібратися з думками та приборкати своє хвилювання. Наступне ЗНО – з іноземної мови. 27 травня – іспанська, французька та німецька мови. 28 – англійська.