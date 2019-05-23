У місті планують привести до ладу усі зони відпочинку

Парками, пляжами та зеленими зонами Дніпра тепер опікується профільний департамент. Рішення про його створення прийняли вчора на сесії міської ради. На повну силу структура повинна запрацювати приблизно за місяць, однак план дій вже окреслили.

Ідею створення окремої структури, яка опікуватиметься зеленими зонами у міській раді виношували майже рік. І от, вчора департамент парків та рекреації з’явився офіційно. Одне з найперших його завдань – визначити, скільки місць відпочинку є у місті. Новостворений департамент опікуватиметься й пляжами. Офіційні купальні зони міста, як от у парках Придніпровський та Сагайдак, а також на Монастирському острові, обіцяють вчасно підготувати до початку сезону. Далі потроху займатимуться й іншими, неофіційними, але популярними серед містян пляжами. А вже з наступного року обіцяють почати ремонтувати парки та зелені зони Дніпра. Усі інші зони відпочинку планують якщо не глобально оновити, то хоча б привести до ладу. А саме: полагодити доріжки, провести освітлення, встановити достатньо лав, урн та громадських туалетів. Щоб дніпрянам було де відпочити з комфортом.