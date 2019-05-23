П’ятдесят років зі дня створення відзначив Індустріальний район Дніпра. Поблизу Палацу Металургів для місцевих мешканців організували розваги – майстер-класи та виступи музикантів. Родзинкою свята стало відкриття Індустріального серця Дніпра – металевої скульптури заввишки три метри та вагою сімсот кілограмів! Її виконали у стилі “стімпанк”. Над створенням серця працювали місцеві ковалІ впродовж двох останніх місяців. За задумом автора, скульптура символізує любов місцевих жителів до свого району. Та й взагалі – до нашого промислового міста.

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