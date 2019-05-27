Четвертий INTERPIPE Dnipro Half Marathon об’єднав майже 4,5 тисячі бігунів як досвідчених, так і любителів

Сотні спортсменів і навіть цілих корпоративних команд готувалися до головної спортивної події протягом всього року. Біжали усі – від банківських консультантів і програмістів до металургів. До старту п’ятнадцять хвилин, тож емоції та хвилювання зашкалювали. Першими на старт вийшли напівмарафонці – учасники найдовшого забігу. А це зо півтори тисячі спортсменів. Одна година і чотири хвилини знадобилося Санг Бернарду із Кенії, аби подолати двадцять один кілометр. Він і став абсолютним чемпіоном півмарафону. Другим став також спортсмен із Кенії, а ось почесне третє місце у найдовшому забігу виборов українець Роман Романенко. Родом з Жовтих Вод, мешкає в Дніпрі, спортом займається більше п’ятнадцяти років. В INTERPIPE Dnipro Half Marathon взяли участь спортсмени з одинадцяти країн світу. Серед учасників – українська та світова бігові еліти, увагу яких привернули високий рівень організації старту, якісний сервіс та дніпровська швидкісна траса. Саме це сприяло встановленню особистих рекордів. INTERPIPE Dnipro Half Marathon пропонував дистанції на будь-який смак: 21, 10 км, 4,2, естафети, командні забіги. Діти долали дистанції 100, 500, 1000 метрів. Цьогоріч дистанції буквально «розфарбували» у корпоративні кольори дніпровських компаній. Надихаючись прикладом Інтерпайп, який не тільки підтримує Півмарафон, а й розвиває власну бігову команду, десятки компаній створили корпоративні бігові спільноти. Вони й вийшли на старт цієї неділі. Доки частина бігунів долала дистанції, інша готувалася до старту в спортивному містечку та зоні масажу. А ось для всіх гостей спортивного свята Інтерпайп підготував фотозону. До речі, подія зібрала майже десять тисяч глядачів! Фінішери головних дистанцій отримали оновлені медалі зі знаковими елементами міста та орнаментом вишиванки. І, звісно, гроші. Цього року значно збільшився призовий фонд – він склав сто сорок три тисячі гривень. За рік, обіцяють організатори, спортивне свято буде ще масштабнішим. Тож починати готуватися можна вже зараз.

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