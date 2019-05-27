Два десятки дітей з важкою формою аутизму можуть лишитися без навчання та реабілітації

27.05.2019 17:20

Нове керівництво єдиного на Дніпропетровщині центру для дітей з інвалідністю збирається їх відрахувати. Мовляв, на їхні місця вже стоїть ціла черга з хворих дітей! Батьки ж хворих дітей запевняють: йти їм нікуди. У сімнадцятому році в Дніпрі закрився єдиний спеціалізований центр для дітей з аутизмом. Він існував за батьківські кошти. Коли сплачувати стало нестерпно дорого  допомоги просили в обласної влади. Спонсорувати центр для аутистів бюджетним коштом, посадовці відмовилися. Втім запропонували дітям безперервну реабілітацію в державному закладі. Програму для аутистів з нуля розробили їхні батьки. Вони й стали працювати в державному центрі  хтось в штаті, хтось як волонтер. З того часу, діти досить успішно проходили тут постійну реабілітацію. І ось в центрі змінилося керівництво. Про безперервну реабілітацію тепер тут і чути не хочуть. Мовляв, за внутрішніми документами закладу, дітей з аутизмом вже давно пора відрахувати. Бо довше шести місяців проходити тут реабілітацію ніхто права не має! Руками розводить і психіатр закладу. Так, реабілітація дітям потрібна довготривала, каже, та закон  є закон. Батьки дітей з аутизмом шоковані. Йти їм нікуди. Єдиний варіант  замкнути дитину вдома у чотирьох стінах. До того ж, тільки-но заняття зупиняються, всі опановані навички вмить втрачаються, кажуть спеціалісти. Наразі в області не існує жодного центру, де діти з важкою формою аутизму могли б отримати шанс на соціалізацію. На питання батьків, що ж їм тепер робити, керівник центру порадив звернутися в дитячий будинок-інтернат. Наша ж знімальна група, у свою чергу, звернулася до Облдержадміністрації. Вже у найближчі дні ми обіцяємо повернутися до цієї теми.

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