Почесним гостям показали найсучасніший завод України

27.05.2019 17:29

Цими вихідними до Дніпра завітали представники світової бігової еліти  кенійські чемпіони численних марафонів та переможці забігів на різноманітні дистанції. Перед INTERPIPE Dnipro Half Marathon почесним гостям показали найсучасніший завод України. Як пройшла екскурсія  у матеріалі наших журналістів. Знайомтеся: це  кенійські спортсмени, багаторазові чемпіони світу на різноманітних дистанціях. Для них завод Інтерпайп став справжнім відкриттям. Екскурсію для іноземних гостей провели разом з учасниками бігової спільноти Run Ukraine. Під час екскурсії вони побачили дизайнерські новаторства заводу, дізналися таємниці виготовлення продукції та на власному досвіді відчули, що таке високі температури ливарного виробництва. На завод кенійці потрапили перед участю у півмарафоні 26 травня. Наше місто вперше приймає гостей такого високого рівня. Бігуни кажуть: вони також вперше бачать такий великий сучасний завод. А ще діляться планами на майбутній забіг. Участь таких поважних гостей не тільки стимулює українських бігунів ставати кращими. Це ще й підвищує статус забігу у світі. INTERPIPE Dnipro Half Marathon наближається до отримання відзнаки Бронзовий лейбл  це сертифікат якості, за яким бігуни можуть знати: захід організовано на найвищому рівні. Зокрема, цьому сприяє рівна траса. Участь у забігу спортсменів світового рівня дозволить вивести INTERPIPE Dnipro Half Marathon на цей бронзовий лейбл вже наступного року.

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