Перші підсумки НУШ вже підведені

Діти, які восени пішли до першого класу – отримали принципово інший старт. Вчилися через гру та спілкування, пізнавали світ, розвивали роботу в групах. Без оцінок та домашніх завдань. Й у тісній співпраці школи з батьками.Та от – чи вдалося це? Як почуваються першокласники та їхні батьки, якої думки вчителі й чи триватиме реформа далі?Пішла у перший клас, знаючи лише літери. Й за рік навчилася читати, писати й рахувати маленька Заріна. Друзів має. Вчительку любить. Заріна ходить в звичайну дніпровську школу на одному з житломасивів. Клас великий – 36 дітей. Мати дівчинки наприкінці року отримала не табель, а свідоцтво досягнень з порадами від вчительки. Парти, килимки на підлогу та посібники для НУШ – часом із запізненням, але у класі з’явилися. Батьки нічого не купували. А от Соня вчилася свій перший рік в одному з престижних ліцеїв у центрі Дніпра. Меблі, м’який куточок та все необхідне – забезпечили, розповідає її мати. Жінці подобаються умови, але найбільше – як вчать дітей. Мати щаслива, що їй не треба було робити з дочкою уроки. Проте Соня опанувала програму й навіть перемогла в математичному конкурсі. Оцінки не ставили, але елемент змагання був присутній. Усі навчальні посібники ночували у школі. Вдома у Соні лише зошит, де вона пише сама. Каже – вчителька знайшла до неї підхід. Наступної осені до першого класу Нової української школи підуть 37 тисяч дітлахів області. Освітня субвенція закладена у бюджеті. Й тендери на закупівлю усього необхідного для НУШ ось-ось мають бути оголошені. Кому цього навчального року було непереливки – так це вчителям перших класів. Вони й жалілися, й нарікали, і навіть погрожували звільненнями. “Діти – сідайте рівненько й руки на парту”. – Нічого такого не мало бути в НУШ. Важко було педагогам, які звикли вчити за старими методами. Освітяни мають надію, що наступного навчального року затримки із підручниками не буде. Друкувати їх ось-ось почнуть. Передусім – для другого класу нової української школи. Другий рік навчання також без оцінок. Але будуть домашні завдання, – розповідають вчителі, що вчили за НУШ вже другий клас. Додається новий предмет – інформатика. Загалом триває навчання через гру. Продовжують використовувати Лего – але зовсім не так, як це собі уявлять батьки. Прикладом, за допомоги різнокольорових цеглинок другий клас вивчає частини мови. Але жодні зміни в школі не відбудуться без вчителя. Тому протягом року у місті навчали класоводів майбутніх першачків. Цього ж тижня стартують лекції для семисот освітян, які візьмуть перші класи за два-три роки.

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