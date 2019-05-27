Всеукраїнський конкурс кухарів у Дніпрі

27.05.2019 17:06

Студенти професійно-технічних училищ з двадцяти чотирьох областей країни демонстрували свою кулінарну майстерність. Оцінювали страви шеф-кухарі найкращих ресторанів міста.

Валентин з Одеси. До нас приїхав на фінал кулінарного конкурсу. Готувати обожнює, мріє працювати в ресторані. Поруч із ним старанно зважує яблука Ангеліна з Рівного. Оцінюватимуть страви шеф-кухарі найкращих ресторанів Дніпра. Вони пильнують за учасниками на кухні. У конкурсі беруть участь 25 кухарів, по одному з кожної області та з Києва. Цьогоріч змагання проходять на базі дніпровського центру професійної освіти. Ось сюди усі учасники зносять свої творіння. Подивіться, тут одна й та сама страва, але в кожного вона виглядає по різному  то так звана авторська подача. Вже за годину тут буде презентація та професійне журі оцінюватимуть страви за багатьма критеріями. Це, зокрема, зовнішній вигляд страви, смак, запах та технологія приготування. В конкурсі 6 призових місць. Ті, кому вдасться найбільше догодити примхливому журі, отримають стипендію президента України.

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