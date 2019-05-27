Всеукраїнський конкурс кухарів у Дніпрі

Студенти професійно-технічних училищ з двадцяти чотирьох областей країни демонстрували свою кулінарну майстерність. Оцінювали страви шеф-кухарі найкращих ресторанів міста.

Валентин з Одеси. До нас приїхав на фінал кулінарного конкурсу. Готувати обожнює, мріє працювати в ресторані. Поруч із ним старанно зважує яблука Ангеліна з Рівного. Оцінюватимуть страви шеф-кухарі найкращих ресторанів Дніпра. Вони пильнують за учасниками на кухні. У конкурсі беруть участь 25 кухарів, по одному з кожної області та з Києва. Цьогоріч змагання проходять на базі дніпровського центру професійної освіти. Ось сюди усі учасники зносять свої творіння. Подивіться, тут одна й та сама страва, але в кожного вона виглядає по різному – то так звана авторська подача. Вже за годину тут буде презентація та професійне журі оцінюватимуть страви за багатьма критеріями. Це, зокрема, зовнішній вигляд страви, смак, запах та технологія приготування. В конкурсі 6 призових місць. Ті, кому вдасться найбільше догодити примхливому журі, отримають стипендію президента України.