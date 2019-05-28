Без посади залишилась директорка парку Глоби

Її на цьому тижні звільнив міський голова. Борис Філатов обурений тим, на що перетворилося улюблене місце відпочинку. Містяни також не розуміють, як із колись квітучого куточка – парк перетворився на самісінькі руїни. Сьогодні у парку Глоби висадився десант чиновників, які пообіцяли якнайшвидше все тут привести до ладу. Парк Глоби – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Та зараз про це майже нічого не нагадує. Улюблене місце відпочинку дніпрян у критичному стані. Ями, руїни замість сходів та пішохідний міст у тріщинах та дірках. Містяни кажуть: за парк вже давно потрібно серйозно взятися . Цього тижня терпець уривається у міського голови. Сьогодні з інспекцією сюди приїхали представники профільних управлінь міськради. Вирішували, як рятувати ситуацію. Обіцяють привести його до ладу, розібратися з аварійними деревами, відремонтувати бильця, підлатати пішохідний міст. Зробити спочатку усе, на що не потрібні великі капіталовкладення. Чекати на глобальну реконструкцію – часу поки немає. Парк обіцяють розбити на відповідні зони. Приміром, ятки та намети із наїдками перенести у спеціально відведене для цього місце. Хочуть аби парк був доступний і для людей з обмеженими можливостями. Бо зараз він абсолютно для них не пристосований. Серед сьогоднішніх інспекторів, як нам стало відомо, – і кандидатка на посаду нового директора парку Глоби. Відзначає, що роботи хоч греблю гати. За результатами сьогоднішньої перевірки мають вирішити першочерговий перелік робіт. Його складуть до кінця тижня. Глобальна ж реконструкція поки лише у планах. Нагадаємо, усі парки міста тепер перейдуть до новоствореного Департаменту міськради.

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