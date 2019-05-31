Відбувся гала-концерт дитячого фестивалю “Zефір”

Кращі з найкращих на сцені театру опери та балету. Всі, хто виступав – учасники фінальної частини конкурсу. Всього в фестивалі “Zефір” взяли участь близько тридцяти тисяч дітей Дніпропетровщини. Були різні номінації в різних жанрах. І от сьогодні під час гала-концерту прозвучали імена переможців. Організатор – Дніпропетровська облдержадміністрація, переконана: наступного разу учасниками цього фестивалю стане ще більше талановитих дітей. Адже щороку “Zефір” набуває все більшої популярності.

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