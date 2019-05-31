Медаль Праведників народів світу

31.05.2019 18:47

Ця нагорода Ізраїлю вручається людям, які ризикуючи життям, рятували євреїв під час Другої світової. Сьогодні Посол держави Ізраїль передав таку відзнаку одній з мешканок Дніпра. Її батько та бабуся майже вісімдесят років тому переховували й допомагали єврейській жінці.

Єврейський народ має гарну пам’ять й на погані й на добрі вчинки. Друга світова закінчилася сімдесят чотири роки тому. Але Ізраїль продовжує дякувати людям, які під час Холокосту рятували євреїв. Такими були батько та бабуся дніпрянки Валентини Заєць. Довгий час вони переховували самотню та загнану єврейську жінку у своїй домівці у селі на Київщині. Сьогодні пані Валентина отримала відзнаку за подвиг родичів. Ім’я праведників висікають на мурі у меморіалі Холокосту. Жодних привілеїв ця медаль не надає. Та й люди, які отримували її, нічого за свій подвиг й не хотіли. Присвоєнням статусу займається Інститут Пам’яті Яд ва-Ше́м. В Україні він розпочав свої дослідження лише після того, як країна стала незалежною. На початок року, звання Праведників світу мають дві тисячі шістсот тридцять чотири українці.

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