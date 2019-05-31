Журналіст 11-го каналу здали до лабораторії 6 зразків полуниці

Прилавки ринків переповнені полуницею різних сортів, а ця ягода може накопичувати нітрати. Зі свого городу та від перекупників. З Дніпра, Нікополя та всієї області! Полуниця – вже у розпалі, смачною ягодою завалені усі прилавки ринків. Але чи уся вона безпечна на вміст нітратів? Перевіримо! Перша точка ревізії – ринок Кодак. Анатолій Максимович полуницю вирощує сам, в районі Баловки. Запевняє, з добрив – лише натуральний коров’ячий перегній, тож жодних нітратів! Що ж, перевіримо і ми. Купуємо півкіло, саме стільки треба для аналізу. Зразок одразу маркуємо. Далі – стихійний ринок на шостій Перемозі. Увагу привертає ось ця дуже яскрава полуниця. Чоловік твердить, жодних хімікатів. Так само ми придбали полуницю ще в чотирьох точках – це супермаркет Варус, а також ринки “Північний”, “Нагорний” та на проспекті Мазепи. Усі 6 зразків полуниці несемо до обласної державної лабораторії. Там кожному зразку привласнюють індивідуальний номер. Потім – подрібнюють, зважують та заливають спеціальним розчином. Та досліджують на спеціальному приладі – нітратомері. Нарешті за добу маємо результати. Найбільше нітратів виявилося у полуниці з ринку Північний – аж 144 міліграм на кілограм, усі ж інші зразки мають значно менший вміст хімікату. Найменш “нітратна” полуниця – на диво, зі стихійного ринку Перемоги – 36 міліграмів на кілограм.

Ринок “Північний” – 144 мг/кг

Ринок на проспекті Мазепи – 43 мг/кг

Ринок “Нагорний” – 42 мг/кг

Супермаркет “VARUS” – 40 мг/кг

Ринок “Кодак” – 39 мг/кг

Стихійний ринок на Перемозі – 36 мг/кг

Лікарі стверджують, для полуниці норма вмісту нітратів до шістдесяти. Тож, результати нашого експерименту оптимістичні. В організмі людини нітрати перетворюються у нітрити. І саме вони шкодять усьому організму, до того ж є канцерогенами. Найбільшу небезпеку нітрати становлять для дітей. Що менший вік, тим більша загроза. Попереджають, вони також легко потрапляють до організму малюків із молоком матері. У Держпродспоживслужбі радять при виборі полуниці звертати увагу на зовнішній вигляд та запах ягід. Також, додають експерти, полуницю краще купувати у супермаркетах та на ринках, де її перевіряють на вміст хімікатів.