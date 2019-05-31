В Центрі матері та дитини імені Руднєва провели велику благодійну донорську акцію

Понад дві сотні людей здали кров для маленьких пацієнтів медзакладу. Там малеча потребує її щодня. Півроку тому Лілію з новонародженим Іванком із сірої зони Донеччини санавіацією доправили в Центр матері та дитини імені Руднєва. У хлопчика вроджена вада кишківника. За півроку хірурги провели кілька надскладних операцій. Щоразу потрібно було переливання крові. Кров та її компоненти в Центрі імені Руднєва використовують щодня. Переливань потребують маленькі пацієнти відділень реанімації, хірургії та патології новонароджених. Тому саме тут вирішили провести донорську акцію. З бажаючих здати кров вишикувалися цілі черги. Серед донорів дуже багато курсантів університету внутрішніх справ. Майбутні правоохоронці добре розуміють вартість людського життя і допомагають дітям без вагань. До акції долучилися і самі працівники Центру імені Руднєва. Наталя, лікар-педіатр, вирвалася сюди між прийомами хворих діток. Донор вона досвідчений, кров здавала з десяток разів. Сьогодні донорами стали понад двісті людей. Банк крові Центру матері та дитини, поповнився на сімдесят-вісімдесят літрів. А це, без перебільшень, сотні дитячих життів. Донорську акцію приурочили до Дня захисту дитини. Саме тому на подвір’ї центру для малечі підготували розважальну програму: майстер-класи та розіграш подарунків.

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