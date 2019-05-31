Основу безпечної поведінки на дорозі – треба закладати змалечку

В цьому переконані в дитячому садочку “Едхауз“. Тут разом з Управлінням національної поліції розпочали проект, під час якого проводитимуть низку заходів, присвячених правилам дорожнього руху. Старший лейтенант Поліції пояснює дітям, як слід правильно переходити дорогу. Малеча слухає уважно і ставить питання. Спілкування проходить жваво. І головне – цікаво. Діти із задоволенням беруть участь у конкурсах та іграх. Саме в такій формі краще запам’ятовується корисна інформація. По завершенню лекції вся малеча отримала яскраві дипломи від поліцейських. Там зазначено, що початкові знання правил дорожнього руху діти отримали. Але запам’ятають вони не тільки спілкування, а й можливість посидіти в справжній поліцейській машині. Тут дітям дали волю і вони могли і посигналити, і поговорити в гучний зв’язок. Поліціянти переконані, якщо із самого дитинства привчати до правил, вони виростуть законослухняними учасниками дорожнього руху. В дитячому садку “Едхауз” цей проект тільки-но розпочався. Разом із Патрульною поліцією там проведуть ще багато пізнавальних заходів. Наприкінці діти і батьки отримають корисні подарунки. До того ж, батьки отримають додаткові таблички з попередженням, що в салоні авто є дитина. Вони зможуть роздати їх своїм друзям та знайомим. Таким чином “Едхауз” популяризуватиме безпечне пересування на дорогах.

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