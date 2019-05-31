Замість торговельних яток – купа металобрухту та сміття

Таку картину дніпряни побачили зранку на ринку “Індустріальний”. Вночі представники міськради завершили те, що почали кілька місяців тому. За допомогою важкої техніки із землею зрівняли усе. Чому наметам тут не місце та як відреагували люди на демонтаж залишків ринку? Ось так, вночі, поблизу проспекту Калнишевського зносять Індустріальний ринок та демонтують торговельні точки. Розгублено дивиться на те, що колись було її торговельною точкою пані Людмила. Вона продавала тут жіночий одяг. Про те, що ринок збираються зрівняти із землею – дізналася лише вчора по обіді. І хоч речі встигла вивезти, що робити далі – не уявляє. Місцеві пенсіонери знесенню ринку не зраділи. Мовляв, до супермаркетів та магазинів ходити було далеко. А тут усе під рукою. Та засмутились знесенню ринку далеко не всі. Кажуть: з ним давно потрібно було щось робити. У міськраді нам відповіли: на цей час ринок працював незаконно. Адже угоду з власниками розірвали у вересні минулого року:

“Порушуючи рішення міськради від 18.09 2018 невідомі особи без будь-яких правовстановлюючих документів здійснювали незаконну діяльність з надання в оренду земельних ділянок комунальної власності. Для розміщення тимчасових споруд, а також діяльність зі збору плати за вищезазначені послуги.”

Власникам споруд, кажуть у міськраді, пропонували прибрати МАФи власними силами. Або надати документи, які б дозволяли їм торгувати навіть після закриття ринку. Демонтаж торговельних точок триватиме. А вже після того – у міськраді вирішуватимуть, що тут буде далі.