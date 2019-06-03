Перший розіграш кубку міської ради з футболу серед студентських гуртожитків

З десяток команд зійшлися на футбольному полі, аби виявити найсильнішу збірну. Мотивація досить серйозна – переможець отримає сертифікат на п’ятдесят тисяч гривень.

Емоційно та запекло. Саме так пройшов перший розіграш кубку міської ради з футболу серед студентів. На старті були більш як десяток команд, а до фіналу дісталися збірні ДІІТу та університету внутрішніх справ. Гра йшла на зустрічних курсах, проте транспортники створили більше тиску на суперника. У підсумку, вони й стали першими переможцями нового турніру: п’ять-один. Найкращі гравці отримали персональні відзнаки. А команди-призери – грошову винагороду. Організували турнір за ініціативи депутатів міської ради. Вони пообіцяли і надалі підтримувати такі турніри, аби молодь активно долучалася до спорту. Не залишились без подарунків і вболівальники. Найактивніші отримали квитки на різноманітні культурні події міста. Команда-переможець вже пообіцяла захистити звання чемпіона під час наступного розіграшу.