До нових висот!

Дніпровські студенти запустили саморобну ракету. Вона злетіла аж на два кілометри і вивела два умовні супутники із купою датчиків. На стартовому майданчику одночасно працювали зо три десятки студентів та їхніх наукових керівників.

Полігон поруч із Павлоградом. Дніпровські студенти святкують вдалий старт саморобної ракети. Головним завданням було вивести 2 умовні супутники – коробки з датчиками розмірами із велике яблуко. Такі пристрої активно використовують на ракетних змаганнях по всьому світу. Над ракетою студенти Дніпровського національного працювали близько року. Кажуть, власноруч розробляли каркас та виготовляли кожну деталь. Результатами ж запуску задоволені. Далі – робота над незначними помилками. В планах у студентів створити ще більш досконалу модель та провести в Україні ракетні змагання.