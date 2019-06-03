ІНТЕРПАЙП зібрав понад дві з половиною тисячі дітей своїх співробітників на велике спортивне свято

У парку розваг “Лавина” відбувся фінал корпоративного “Конкурсу дитячої творчості”. Абсолютно всі учасники отримали подарунки. А переможці – цінні призи – круті гаджети! Тема малюнків – спорт та здоровий спосіб життя. Тож і розваги на святі були відповідні. Для дітей працівників Інтерпайп облаштували сім спортивних зон і окрему локацію для малюків.

Конкурс дитячої творчості – традиційна соціальна ініціатива компанії, яка завершується святом для участників. Кожен рік конкурс має унікальну тему, на цей раз – спорт, адже ІНТЕРПАЙП активно популяризує спорт та здоровий спосіб життя в регіоні. Продовж кількох місяців діти працівників ІНТЕРПАЙП готували малюнки, розповіді, вироби, відео та інші творчі роботи. Зображали улюбленого героя Веджематко Пайпіка – в образі спортсмена. А це – шестирічна Марійка, ще одна гостя свята та учасниця творчого конкурсу. На святі дівчинка зі старшим братом та батьками. Її татусь працює на ІНТЕРПАЙП. Каже, жодна інша компанія нашого регіону не влаштовує подібних свят для своїх співробітників. За умовами конкурса кожен учасник отримав обов’язковий подарунок – спортивний рюкзак. Імена ж переможців були оголошені з головної сцени. Кращим презентували круті гаджети – гіроборди, смарт-годинники, екшн-камери, планшети та багато іншого. На святі організатори облаштували сім спортивних локацій. Діти грали у хокей на траві, міні-футбол, регбі, стрибали на батуті, стріляли з лука, боролися, виконували вправи з легкої атлетики. Для наймолодших створили окрему локацію зі спокійними іграми, надувною смугою перешкод, м’якими кубиками. Корпоративне родинне свято компанія ІНТЕРПАЙП організовує тринадцятий рік поспіль. Цьогоріч на захід приїхали працівники заводів компанії та їхні діти з Дніпра, Нікополя та Новомосковська. Підтримувати цінності здорового способу життя, долучати дітей та дорослих до спорту Інтерпайп обіцяє і далі. В компанії кажуть: наступного року обов’язково проведуть ще одне велике родинне свято. Та яким воно буде – зберігають у таємниці. Бо діти люблять сюрпризи.