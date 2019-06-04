Небезпечний вантаж

Напередодні ввечері дорогу на лівобережжі Кам’янського засипало тухлими кишками. Вони повипадали з КамАЗа, в якого відкрився борт. Водій вантажівки не зупинився і зник з місця події. Очевидці кажуть: по всій окрузі стояв нестерпний сморід. Виявилося, протухлі нутрощі вивозили з незаконного підприємства на території колишнього хлібозаводу у Верхньодніпровську. Одинадцятий канал нещодавно розповідав – як місцеві мешканці боролися з ділками, які буквально отруювали людям життя. Бізнесмени обіцяли з’їхати з Верхньодніпровська й ось – їхні сліди знайшлися у Кам’янському. З поліції повідомили, що знайшли водія, що втратив огидний вантаж. На нього склали адмінпротокол за статтею “технічна несправність транспортного засобу”.

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